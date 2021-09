48-årig idømt seks års fængsel: Stjal taxa, stak mand og overhældte ham med kogende vand

Idømt seks års fængsel

Et enigt nævningeting afsagde onsdag kendelse, hvor den 48-årige blev idømt seks års fængsel og udvisning af Danmark med indrejseforbud i seks år for drabsforsøg, ulovlig indtrængen og brugstyveri, ved Retten i Kolding. Derudover skal han betale 30.000 kr. i erstatning til forurettede.

Den 48-årige mand er også blevet dømt for brugstyveri af en taxa, som han brugte til at køre fra København til adressen i vejle.



Nævningetinget frikendte den 48-årige for to andre forhold fra august 2020, der omhandler trusler mod en mand og brandstiftelse ved at sætte ild til en affaldscontainer, som antændte en varebil.

Den 48-årige udbad sig betænkningstid. Han er fængslet efter dom.