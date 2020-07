500 medarbejdere sagde ja til lønnedgang: Nu får de belønning for velvilje

Det kan betale sig at vise velvilje.

Den lektie har medarbejderne hos virksomheden Würth i Kolding lært. Onsdag præsenterede virksomheden deres resultater for året, og det viste sig, at de var nået i mål med deres ønsker.

Det betyder, at alle medarbejderne modtager en ekstra gave. Nemlig et gavekort på 2500 kroner.

Jeg ved, at andre ligesom mig selv var skeptiske for at gå ned i løn. Det har ingen lyst til. Andreas Larsen, sælger, Würth

- Jeg har armene over hovedet. Det er helt fantastiske resultater, som vi har nået i forhold til den situation, som vi har stået i, siger Andreas Larsen, der er sælger ved Würth.

Der er selvfølgelig tale om corona-situationen. En situation, som medarbejderne har tacklet så flot, at ledelsen nu belønner dem.

Würth Würth forhandler blandt andet sikkerhedsudstyr, værktøj og reservedele til professionelle, erhvervskunder og det offentlige. Virksomheden har hovedkontor i Kolding, hvor der er over 500 medarbejdere. Würth Danmark A/S åbner i 1965, som det sjette datterselskab i Würth-gruppen. Virksomheden findes i mere end 80 lande og har på verdensplan mere end 80.000 ansatte.

Og det er på trods af, at medarbejderne faktisk ikke har gjort andet end blot at passe deres job. Og dog.

Krisen kradsede

For blot få måneder siden rasede coronakrisen, og det kunne også mærkes hos Würth.

Ledelsen valgte at melde klart ud til de cirka 500 medarbejde i virksomheden og spørge, om de var villige til at gå med til en potentiel lønnedgang i nogle måneder, hvis krisen for alvor ramte.

- Jeg ved, at andre ligesom mig selv var skeptiske for at gå ned i løn. Det har ingen lyst til. Men alternativet var at tænke negativt, og det fører os ingen steder. Med beslutningen stod vi stærkere sammen på en helt anderledes måde, end vi plejer, siger Andreas Larsen.

På et tidspunkt på et ledermøde blev vi enige om, at det her næsten var den bedste tilfredshedsundersøgelse, vi kunne tænke os. Karen Bentzen, HR-chef

Alle i virksomheden blev spurgt om at være en del af nødløsningen og kun ganske få sagde nej til ordningen, der kunne betyde, at alle medarbejdere potentielt kunne ende med at gå op til 20 procent ned i løn. Der opstod en fællesskabsfølelse i virksomheden. Det fortæller HR-chefen.

Karen Bentzen er HR-chef og glæder sig over resultaterne. Foto: TV SYD

- På et tidspunkt på et ledermøde blev vi enige om, at det her næsten var den bedste tilfredshedsundersøgelse, vi kunne tænke os, siger Karen Bentzen.

Det var dog ikke sikkert, at aftalen ville træde i kraft. Det hele afhang af virksomhedens resultater. Det har indtil videre lykkedes Würth at komme godt igennem krisen, og på den måde er lønnedgangen ikke blevet aktuel.

I stedet har virksomheden besluttet sig for at takke medarbejderne for deres velvilje. Et gavekort på 2500 kroner kan alle medarbejderne nu se frem til. Krisen er blevet til en god historie.

- Man skal bevare det, som man har, og man skal stå sammen og sørge for at passe på hinanden, siger Heidi Jørgensen, der er salgsassistent hos Würth.

Ikke en gentagelse

Velvilligheden og den ekstra arbejdsindsats har fået virksomheden igennem den værste periode. Men de ved godt, at det ikke er forbi.

- Jeg er glad på alles vegne, men coronaen er ikke væk endnu, og vi ved ikke, hvordan det hele ender, siger Heidi Jørgensen.

Fremtiden er uvis, men lige nu fylder glæden over de positive resultater og sammenholdet i virksomheden. Sådan skal det gerne fortsætte mener Karen Bentzen, der ikke satser på, at hun skal arbejde med lignende ordninger fremover.

- Vi har talt om, at det her er historisk og ekstraordinært – så jeg håber ikke, at vi kommer til at gøre det her igen, siger Karen Bentzen.