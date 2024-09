51-årig frikendt for sex med retarderet kvinde

Hun bliver spurgt, hvem der tog initiativ til de her samlejer og svarer, at det var de lige gode om

Begge parter var ifølge afhøringer enige om at have sex. De var forelskede, sagde han i retten, og derfor havde han også nægtet sig skyldig i anklagen.

Politiet vurderede også ud fra flere korrespondancer på skrift mellem parterne, at de var et i kærestelignende forhold.

Den 27-årige kvinde meldte da heller ikke den 51-årige mand til poltiet. Det var anklagemyndigheden, der valgte at rejse sagen mod ham.

- Anklagemyndigheden har pligt til at rejse tiltale, hvis der er foregået noget ulovligt. Det er ikke strafbart at have sex med en mentalt retarderet, men det, der er omdrejningspunktet her, er udnyttelse, sagde anklager Maja Krog fra Sydøstjyllands Politi i sin procedure.

- Baggrunden for den her paragraf er, at vi som samfund skal beskytte sindssyge eller mentalt retarderede, fordi der er en risiko for, at de ikke kan beskytte sig selv. Det kræver ikke, at parterne selv oplever handlingen som udnyttelse, fortsatte hun.

Udspringer af anden sag

Sagen opstod, da den 51-årige sidste år hjalp kvinden med at anmelde en anden sag til politiet om seksuelle overgreb. Hun har flere gange haft sex med en mand, som, hun fortalte, overskred hendes grænser, og sammen gik den 51-årige og den 27-årige til politiet for at anmelde sagen.