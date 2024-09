51-årig hjalp retarderet med at anmelde mand for samleje - men så blev han selv tiltalt

Af Helle Eriksen Udgivet 16. sep

Han var både forelsket og i gang med at hjælpe en 27-årig retarderet kvinde, da han selv blev anklaget for at udnytte hende seksuelt.

Retten i Kolding tog mandag hul på en sag i den mere spektakulære ende. En 51-årig mand er tiltalt for at udnytte en kvindes retarderede mentalitet til at have samleje med hende. Det er usædvanligt, at der bliver rejst tiltale efter paragraf 218 i straffeloven, fortæller anklager Maja Krog, og så er sagen en udløber af en anden sag. Det kom frem i retten mandag. - Sagen udspringer af, at tiltalte hjælper kvinden med at indgive anmeldelse til politiet i en helt anden sag om seksuelle overgreb, lød det fra Maja Krog fra Sydøstjyllands Politi, da hun i begyndelse af dagen forelagde sagen for retten.

På nogle områder fungerer hun som en på 12 år, men på andre områder fungerer hun som en, der er ældre, men umoden Neuropsykolog, der var indkaldt som vidne i retssagen

I forbindelse med efterforskningen af den anden sag gennemgik politiet den 27-årige kvindes telefon og fandt en Snapchat korrespondance mellem hende og den 51-årige, der er tiltalt i den her sag. Den 27-årige forklarede, at de havde haft en seksuel relation, og at det var sket efter begge parters ønske, hvilket den 51-årige har bekræftet. Spørgsmålet er derfor ikke, om de to har haft sex, men om den 51-årige tiltalte har udnyttet, at kvinden var retarderet og på den måde fået adgang til samleje med hende. Ekskærestens søns kæreste Den 51-årige mand forklarede under sin afhøring, at han mødte kvinden gennem sin ekskærestes søn, der var kæreste med den 27-årige. Hun betroede sig hurtigt til ham og fortalte, at hun også så en anden mand, som altså er ham, der nu er anmeldt i den anden sag.

Den 51-årige begyndte at se mere og mere til den 27-årige. De blev begge to singler, og i løbet af maj 2023 blev de forelsket i hinanden, sagde han i retten. - Vi har begge to samme tarmsygdom, og så har jeg også en hjerneskade, så vi grinte lidt af, at vi begge havde problemer med at huske, forklarede han i retten om årsagen til, at de faldt for hinanden. Selv om han var klar over, at hun havde en hjerneskade, sagde han i retten, at han ikke havde forstået, at hun var så hjerneskadet, som hun er. Ifølge hans forklaring havde de første gang samleje i sommeren 2023. Anden gang var i august samme år, men han lider af rejsningsproblemer, og derfor blev det ikke til mere end de to gange og så tre forsøg, hvor det ikke lykkedes, sagde han i retten.

Ved siden af så den 27-årige den mand, som er en del af den anden sag. Ham havde hun stadig sex med, men hun blev ifølge den 51-årige mere og mere træt af, at han havde nogle præferencer, som hun ikke syntes om. Han hjalp hende derfor med at anmelde ham til politiet, og det var altså her, politiet stødte på korrespondancer, som nu er ført til, at han selv er tiltalt. Det er derfor ikke kvinden, der har meldt ham for samlejerne, men anklagemyndigheden, der har valgt at rejse tiltale i sagen. Glad for mænd En psykolog med ekspertise indenfor neurologi var indkaldt som vidne. Hun forklarede, at den 27-årige kvinde har en IQ på 65, hvilket svarer til let retarderet. - Hun er udviklingshæmmet. På nogle områder fungerer hun som en på 12 år, men på andre områder fungerer hun som en, der er ældre, men umoden, sagde psykologen i retten. - Hun har svært ved at sondre mellem, hvad der er godt og skidt for hende. Hun fremstår bedre, end hun er, men jeg skal ikke være sammen med hende lang tid, før jeg kan se, at der er mange ting, hun ikke kan klare, fortsatte psykologen.