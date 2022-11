630 borgeres data er blevet til gigantisk, grænseoverskridende kunstværk

Broderet data

De mange mængder data er nemlig blevet omdannet til små, grafiske mønstre, der er broderet af borgerne selv i forskellige farver og tilsammen danner det store værk, der hænger ned fra loftet på Trapholt.

Og sådan et fællesskabt kunstværk vækker stor glæde hos museets direktør.

- Processen er en stor del af målet for Dataspejlet. Det handler om at reflektere over, at vi har adgang til data, og hvad vi tænker om det, siger Karen Grøn og tilføjer, at data på mange måder er en stor del af hverdagen for de fleste.