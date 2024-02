72-årig kan igen finde sit toiletpapir efter næsten en uge uden strøm

Det er dog ikke første gang, at forhøjede vandmasser har sendt forsyningsselskabet på arbejde. Ifølge Per Sørensen arbejder de nu på at forebygge de lange strømafbrydelser, hvor lignende hændelser kan risikere at forekomme.

- Vi skal have kigget ind i, hvor vi er særligt sårbare i forhold til vandstand, der gør, at vi er nødt til at hæve vores anlæg, så vi kommer fri af de situationer, vi står i lige nu, sagde forsyningsdirektøren til TV SYD tirsdag.