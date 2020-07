800 liter luksuskaffe kom i overskud: Nu får det smilet frem hos udsatte borgere

Koldbrygget kaffe produceret til at lave forskellige iskaffe-drikke til hipstere på Roskilde Festival.

Det lyder måske ikke som det, der umiddelbart ligger først for i mad- og behovspyramiden – og slet ikke hos udsatte borgere. Alligevel kunne brugerne hos Folkekøkkenet Regnbuen i Kolding skifte den daglige filterkaffe ud med et luksusprodukt fra Peter Larsen Kaffe.

Til stor glæde for Frank Møller, som hver dag kommer i kaffestuen for få hjælp til sin hverdag og møde andre mennesker. Han er vant til at få sin kaffe på Regnbuen – og nu også luksuskaffe, som han ellers ikke ville have råd til.

Det giver lidt ekstra luksus i hverdagen. Iskaffe er jo ikke det billigste produkt at købe. Søren Efraimsen, socialrådgiver, Kolding

- Det er en økonomisk lettelse. Det betyder utroligt meget at få sin daglige kaffe, men det, der betyder noget, er, at jeg får den hernede, siger Frank Møller.

Ifølge Søren Efraimsen, der er socialrådgiver og medarbejder i Folkekøkkenet Regnbuen, så er den koldbryggede kaffe ikke lige hverdag i deres kaffestue. Det er derfor glædeligt at kunne give brugerne muligheden for få smag af lidt luksus.

- Det giver lidt ekstra luksus i hverdagen. Iskaffe er jo ikke det billigste produkt at købe, så det er jo en glæde at nyde lidt af de her forbudte ting, når man ikke er vant til det, siger Søren Efraimsen.

Frank Møller skulle lige dufte til kaffen, inden han smagte det der 'iskaffe', som de ikke er vant til at få i Folkekøkkenet Regnbuen. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Overskudskaffe fra festival

Det er Fødevarebanken, som deler overskudsvarer ud fra fødevareproducenter, der har fået doneret de hundredvis af liter kaffe fra Peter Larsen Kaffe. Det er dyrt at købe kaffe, så derfor er det glædeligt, at produktet er blevet doneret og kan gives videre, mener direktøren fra FødevareBanken.

- Det er rigtigt godt for vores modtagere ude omkring i Danmark. De drikker meget kaffe på kaffestuerne, og det betyder noget, at de får noget god kaffe, siger Karen-Inger Thorsen, direktør i FødevareBanken.

Kaffen var oprindeligt tiltænkt at skulle sælges på Roskilde Festival.

- Vi plejer at være rundt på festivalerne, men da det ikke har været muligt på grund af corona, så er der kommet en del tilovers, siger Lene Iversen, der er projektleder hos Peter Larsen Kaffe.

I stedet for at hælde kaffen ud så vurderede Roskilde Festival i samarbejde med en række virksomheder, at væresteder rundt om i landet skulle have mulighed for at tilbyde deres brugere et produkt, som de måske ikke er så vant til at få.

I de kommende uger vil der blive delt over 800 liter koldbrygget kaffe ud til udsatte borgere i hele Danmark.