9-årige Frida hentede selvtests på skolen - nu er hun klar til genåbning

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der, som et led i skolegenåbningen onsdag, har besluttet at udlevere gratis tests til skoleelever - som en opfordring til at gøre det mere trygt for alle at komme i skole.

- Det er en lettelse især for børnene, at de ved, det er sikkert, at komme i skole, og det er rigtig godt for os forældre, at det ikke skal koste unødigvendig tid, og det er også en sikkerhed for os, siger Tina Hejsel, der er mor til Frida.