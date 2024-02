Årets første festival bød på jazzkoncert i byrådsrådssalen

KOLD Festival blev holdt for tredje gang og bestod af 27 koncerter fordelt på 10 venues rundt i Kolding midtby.



Festivalen blev skudt i gang i noget så alternativt som byrådssalen med den prisvindende elektroniske jazzduo Svaneborg Kardyb.

- Der har aldrig været koncert i byrådssalen før, så vi ville prøve noget nyt for at vise, hvad en location kan gøre ved en koncert. Vi havde sat et blåt lys, som gav en helt unik stemning. Det var virkelig fedt og gav helt kuldegysninger, siger eventkoordinator Sabien Uhrenholt.

Nyt, ungt og upcoming

Musikken bød på flere forskellige genre blandt andet jazz, pop, rap, elektronisk/dance og R&B. Der var også en såkaldt ung scene for helt nye bands.

- Her får de muligheden for at prøve at stå på en scene for første gang, og de får prøvet deres materiale af, siger Sabien Uhrenholt.

Også lokale artister og upcoming bands var på programmet.

- De kommer nogle gange med noget helt nyt og anderledes, så det er spændende med deres musik, og så er det sjovt at kunne høre nogle, som måske senere slår igennem, siger eventkoordinator Sabien Uhrenholt.

Koldingenser kendt i udlandet

På festivalen kunne man også høre Daniel Schulz, der er født og opvokset i Kolding. I 2017 bragede han ind på den danske musikscene med singlen, ’Turn Back Time’, der med næsten 100 millioner streams til dato stadig er den mest streamede danske debutsingle på Spotify nogensinde.

Festivalen startede fredag og sluttede lørdag nat. Læs mere på koldfestival.dk