Adskillige kriminelle hændelser med svensk involvering på få måneder

6. august: En 24-årige mand og en 24-årig kvinde kaster en håndgranat ind i en kiosk på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København. Lørdag er de blevet varetægtsfængslet frem til 2. september, sigtet for at have forsøgt at dræbe en eller flere.

5. august: En 17-årig svensker er sigtet for at affyre seks skud med en semiautomatisk pistol ved en smykkebutik på Falkoner Allé på Frederiksberg. Drengen er blevet sigtet for drabsforsøg.

31. juli: En 17-årig svensk dreng bliver varetægtsfængslet i fire uger efter en skudepisode i Kolding, hvor en mand bliver såret af skud i benet. Også en 37-årig dansk kvinde er anholdt i forbindelse med episoden.

31. juli: En 16-årig svensk dreng bliver anholdt efter et skyderi på Blågårds Plads på Nørrebro. Ingen blev ramt ved skyderiet.

17. juli: En 18-årig svensk kvinde og en svensk mand på 22 år bliver anholdt i Københavns Nordvestkvarter for våbenbesiddelse og for narkobesiddelse med henblik på videresalg. Der blev fundet 14 kilo kokain på den adresse, hvor de to blev anholdt.

13. juli: En 19-årig svensk mand bliver anholdt for våbenbesiddelse. Han blev pågrebet i en lejlighed i København med en pistol og tilhørende ammunition.

10. juli: To svenske mænd på 19 og 31 år bliver anholdt for våbenbesiddelse. De bliver anholdt på Flora Apartment Hotel på Amager. På grundlovsforhøret kommer det frem, at de var i besiddelse af en Glock 9 mm pistol og to patroner.

29. juli: Konflikten mellem danske Comanches og svenske Rumba er angiveligt årsagen til en eksplosion i guldsmeden Himalaya Diamonds på Toftegaards Plads i Valby.

22. juni: Der bliver skudt mod en Comanches rockers mors lejlighed i Hvidovre.

3. juni: En svensk teenagepige blev anholdt i Øresundstoget på vej mod København, mistænkt for at have planer om at udføre bandedrab i Danmark. Ifølge den svenske avis Aftonbladet var drabet en opgave, hun havde fået af et bandemedlem, hun var forelsket i.

23. april: En 16-årig svensk dreng er varetægtsfængslet for et drabsforsøg, der dog mislykkedes. Målet var en rocker fra Comanches.