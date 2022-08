Ældre borgere demonstrerede og gav borgmester protestunderskrifter

Under demonstrationen dukkede borgmester Knud Erik Langhoff (K) op og tog imod de mange underskrifter.

Demonstrationen gjorde et indtryk på borgmesteren, der dog ikke vil love noget.

- Jeg har besluttet mig for, at jeg ikke vil have en holdning, fordi at vi har udvalgsstyret i Kolding, og udvalgene skal have lov til at arbejde uden min indstilling til sagen. Jeg glæder mig til at se, hvad de kommer med, siger han til TV SYD.

Optimisme

Karen Holm og de øvrige demonstranter kan nu kun vente på den endelige beslutning, men efter dagens store fremmøde er hun blevet optimist.

- Det var rigtig godt, og jeg synes, at der var rigtig mange, og jeg synes, at de gjorde det rigtig godt allesammen. Hvis jeg skal bedømme det, så tror jeg ærlig talt, at vi har vundet, for de kan næsten ikke se udenom, siger hun.