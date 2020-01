Ældre går glip af socialt måltid: - Det er umenneskeligt

Karen Marie Meier Viuff glæder sig til, at det bliver tid til middagsmad. I stedet for at sidde alene i lejligheden på Norgesvej i Kolding bliver hun skubbet til Aktivitetscenteret Paletten i sin kørestol. Her venter omkring 25 andre ældre, som hun skal spise frokost med.

- Det betyder dobbelt så meget som maden at komme herned. Det er det sociale og det at hilse på de forskellige og snakke med dem, siger Karen Marie Meier Viuff til TV SYD.

For at komme hen til Paletten skal en hjemmehjælper følge hende. Kolding Kommune har besluttet at spare ledsagerordningen væk, så om to måneder kan det være slut med den daglige tur hen til det sociale måltid.

- Det er umenneskeligt. Det betyder så meget at have selskab. Maden kan man jo sagtnes få sendt eller måske lave lidt selv, men det at vi hilser på hinanden og lære hinanden at kende, det er så betydningsfuldt, siger hun.

Karen Marie Meier Viuff (t.v) ser hver dag frem til at mødes med de andre til dagens måltid. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

En presset økonomi

Koldings Kommunes økonomi er presset. Derfor besluttede et flertal i byrådet som en del af budgetforliget at spare ledsageren – eller følgeskabet – væk. Det vil i går give en besparelse på 300.000 kroner.

I stedet foreslår kommunen, at frivillige skal hente de ældre, men det mener Torben Byg, der er bestyrelsesmedlem af Brugerrådet Paletten.

- Vi kan jo ikke stå til rådighed 365 dage om året. Det er kommunen, der skal tage sig af de ældre. De har betalt skat i mange år, siger Torben Byg til TV SYD.

Birgitte Kragh fra partiet Venstre er medlem af seniorrådet i Kolding Kommune. Hun fortæller til TV SYD, at hvis det mod forventning skulle vise sig, at kommunen ikke kan finde frivillige til at følge de ældre til spisning, så er der en ny situation som seniorrådet skal tage stilling til.

Bestyrelsesmedlem: - De bliver ensomme

Torben Byg fortæller, at de ældre bliver ensomme og keder sig, når de skal sidde i lejligheden. Turen til Paletten er derfor en måde, hvorpå de for dem ud, at være sociale og måske endda få dem til at spise lidt mere.

Som en anden løsning har et privat firma også tilbudt at køre folk til middagsmad for 80 kroner pr gang. Men det er mange penge for de ældre mennesker at betale, slår han fast. Skal beboerne køres hele ugen, er det 400 kroner per uge, Karen Marie Meier Viuff og de andre pensionister må punge ud.

- De penge har jeg ikke. Det er en pris, der skal lægges oveni maden, og så bliver det for dyrt, siger hun.

Hun håber, at der bliver fundet en løsning på problemet, så hun kan fortsætte med at tage turen til Paletten for at spise frokost.