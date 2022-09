- Når vi lukker så stort et potentiale ud i Lillebælt, synes jeg, det er temmelig ærgerligt, mener han.



Per Holm har regnet ud, at man kunne varme et sted mellem 2.500 og 3.000 parcelhuse op med vandet.

Han mener, at det helt generelt er tåbeligt i forhold til den grønne omstilling, i en tid, hvor energipriserne ræser opad, at man hælder varmt CO2-neutralt vand ud til fiskene i Lillebælt.

Læs hvordan andre syd- og sønderjyske forsyningsdirektører forholder sig til fænomenet.