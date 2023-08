Afgørelse i mangeårig dige-strid ved Taps

Afgørelse

Kolding Kommune meddeler hermed afslag efter § 29j, stk. 2 i museumsloven1 på ansøgning om efterfølgende dispensation til at sløjfe et ca. 229 m langt beskyttet dige i skel mellem matr.nr. 32 og 35b Åstorp By, Taps. Slots- og Kulturstyrelsen er tilsynsmyndighed på museumlovens bestemmelser – jf. lovens § 29o. Styrelsen fastlægger herefter vilkårene for, hvordan digestrækningen skal retableres. Sagen sendes til videre behandling i Slots- og Kulturstyrelsen. Ansøgningen og sagsfremstilling Der henvises til den vedlagte afgørelse af 24. oktober 2017 for en mere detaljeret gennemgang af sagens indhold på tidspunktet for rejsningen af sagen. I forhold til ansøgning og afslag i 2017 rummer dit forslag i 2019 til erstatningsdige et længere eksisterende digeforløb på ca. 480 m, som falder sammen med både den gamle 1864-grænse og samtidig fyrstendømme-grænsen. Der er således tale om en kulturhistorisk meget værdifuld digestrækning, som ikke er registreret som tilstandsbeskyttet af museumslovens § 29a. Ansøgers kortbilag med den foreslåede digestrækning vedlægges. Imidlertid har Slots- og Kulturstyrelsen i 2020 gennemført en egentlig fredning af selvsamme digestrækning på den gamle 1864-grænse som et fortidsminde efter museumslovens § 29e, foruden en forlængelse af samme i begge ender med en samlet længde på ca. 1 kilometer. Benyttelse af den foreslåede digestrækning som erstatningsdige i nærværende sag giver derfor ikke længere mening, for diget er i dag omfattet af streng tilstandsbeskyttelse qua fredningen ved museumslovens § 29a. Kommunens vurdering Uanset det foreslåede erstatningsdige siden den senest fremsendte ansøgning er blevet fredet som fortidsminde, er Kolding Kommune heller ikke indstillet på at meddele efterfølgende dispensation til det sløjfede dige med inddragelse af et erstatningsdige noget andet sted. Kommunen har foretaget en analyse af afgørelser i Miljø- og Fødevareklagenævnet omhandlende erstatningsdiger. Det fremgår klart af nævnets praksis, at alene en driftsmæssig begrundelse for at fjerne et dige ikke er tilstrækkeligt grundlag for at meddele dispensation, og begrundelsen i nærværende sag er netop driftshensyn. I forlængelse heraf ses der heller ikke i klagenævnets afgørelser at være accept af anvendelsen af erstatningsdiger, når netop begrundelsen for at fjerne et dige ligger i driftsmæssige interesser, og det fjernede dige samtidig rummer i det mindste en vis kulturhistorisk værdi … bortset fra én enkelt afgørelse: nævnets sag 20/00577 af 21. august 2020 om Ændring af afslag på lovliggørende dispensation i sag om nedlæggelse af dige i Vejen Kommune. 1 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Side 3 Kolding Kommune kan dog ikke tolke denne ene afgørelse som værende retningsgivende for kommunens administration af dispensationsbeføjelsen i museumlovens § 29a til ændring af diger, henset et større antal afgørelser i klagenævnet, der peger i den stik modsatte retning. I nærværende sag vurderes det sløjfede dige af Museum Sønderjylland at rumme en stor kulturhistorisk fortælleværdi. Kommunen kan ud fra nævnets praksis konkludere, at der generelt kun meddeles dispensation til fjernelse af længere digestrækninger, når digefjernelsen sker i sammenhæng med projekter af en vis samfundsmæssig interesse – eksempelvis større vejprojekter, vådområdeprojekter, m.v. I sådanne afgørelser ses der ofte anvendt erstatningsdiger, men det fremgår ikke af sagerne, om myndigheden har hjemmel til at kræve anvendelse af erstatningsdiger i sådanne tilfælde. Kommunen vurderer også, at anvendelse af erstatningsdiger i sager om fjernelse af diger, der udelukkende har en driftsmæssig begrundelse, vil risikere at kunne medføre en meget uheldig præcedensvirkning i retning af, at man kan fjerne diger mod forventning om at kunne erstatte et fjernet dige med et erstatningsdige. Endelig vurderer kommunen, at en bredere anvendelse af erstatningsdiger vil have en tendens til at virke magtfordrejende. En lodsejer/bygherre med meget jord eller mange ressourcer vil alt andet lige have bedre muligheder for at finde et passende erstatningsdige på sin ejendom – et eksisterende men ikke beskyttet dige, eller i form af et skelforløb, hvor der tidligere har ligget et gammelt autentisk dige, som dog ikke er omfattet af museumslovens § 29a – end en ansøger med færre ressourcer. Det magtfordrejende ligger i, at bestemte grupper af borgere eller interessenter således ved en sådan praksis vil have bedre muligheder for at opnå dispensation end andre grupper. Klagefrist og andre bestemmelser Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vedlagte klagevejledning. Der er en klagefrist på 4 uger. Klagefristen regner vi fra fredag d. 11. august 2023. Det betyder, at ankefristen er fredag d. 8. september 2023 kl. 15:00.