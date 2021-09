Afstemning: Bygger Kolding Kommune for højt?

TV SYD mødte Kristian Heinemann i Kolding Storcenter en lørdag middag, hvor borgerne i regionen havde mulighed for at fortælle, hvad de gerne ser kommunalvalgkampen til november skal handle om.

Et af de mest diskuterede emner denne lørdag var, om Kolding Kommune lader bygherrerne bygge for højt i Kolding midtby, og om det går for stærkt. Det er Kristian Heinemann bekymret for.

- Der skal selvfølgelig ske noget i byen, og den skal udvikles. Vi skal ikke stå i stampe. For eksempel synes jeg, at Marina City-projektet på havnen er en god ting, med studieboliger, restauranter og en flot udsigt. Spørgsmål er dog, om det er nødvendigt med 15 etager eller om ti etager også kunne gøre det, spørger Kristian Heinemann.

Torsdag aften klokken 19.30 har TV SYD besøg af politikerne Merete Due Pårup fra De Radikale og Birgitte Kragh fra Venstre. De er uenige. Venstre stemmer for byggerierne, hvor De Radikale stemmer imod.