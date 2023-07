Akut syge kan slippe for indlæggelse i særligt fast-track

Det er knap et år siden, at den hurtige zone åbnede. Her sidder de akut dårlig patienter i lænestole, indtil de kan blive tilset af speciallægen, men afdelingen er fuldt udstyret som enhver anden modtagelse og kan håndtere alle pludseligt opståede scenarier.

Den eneste forskel er, at patienterne slipper for hospitalstøj, seng og ventetiden ved at blive indlagt, og det er blevet taget godt imod.

- Vi har mellem 10 og 25 patienter om dagen, og vi indlægger 1-2 patienter om dagen. Samtidig følger vi også op på, om der er nogen, der bliver indlagt dagen eller ugen efter, om der er klager fra familielægen eller andre, og det er der ikke. Vi har fået meget positive tilbagemeldinger og har endda egen indgang, hvis patienten fejler noget, der smitter, siger overlæge på Fælles Akutmodtagelsen på Sygehus Lillebælt i Kolding Mohamad Ismail El-Faramawi.