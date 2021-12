Albert vil undgå onlineundervisning – fortsat planen skoleelever skal tilbage i skole efter nytår

Det sagde han på et myndighedspressemøde onsdag, hvor der endnu engang lød en opfordring om at blive vaccineret – også når det gælder de 5-11-årige.

- Det er en meget effektiv og sikker måde at bryde smitte på, som gør, at vi kan undgå at lave andre tiltag i vores samfund som for eksempel nedlukninger af samfundsaktiviteter, sagde Søren Brostrøm.

Se vennerne igen

9-årige Albert Frode Nørgaard Thomsen fra Bramdrupdam er en af dem, som allerede har fået to vaccinestik, og udsigten til at vende tilbage klasselokalet frem han frem til.

- Jeg glæder mig til at se alle mine venner igen, og at jeg ikke skal sidde herhjemme, for det er bedre at være ude på skolen, fortæller han.

Han har sammen med resten af landets folke- og privatskoler været hjemsendt siden 15. december, hvor undervisningen har foregået online – til stor ærgrelse for den 9-årig dreng.

- Jeg vil faktisk helst i skole, siger han.

Større vaccinetilslutning skal til

Ifølge Søren Brostrøm skal mindst 75 procent i aldersgruppen 5-11-årige vaccineres. Den målsætning er ikke nået endnu.

På pressemødet lød det, at tilslutningen nærmer sig omkring 50 procent.

Der er dog ifølge Brostrøm ingen direkte kobling mellem vaccinationsdækning og åbning af skolerne.