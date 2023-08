Alina vil ændre unges opfattelse af tysk

Det har hun gjort gennem videoer på de sociale medier. Med mere end 33.000 følgere på TikTok kommer hun med gode råd til, hvordan man nemt kan forbedre sine tyskkundskaber.

Hun lærte selv at tale sproget flydende som 14-årig. Under sin egen skoletid havde hun en opfattelse af, at tysk var de flestes hadefag.

- Jeg føler, der er mange, som er frustrerede over ikke at være gode til tysk. Derfor fik jeg ideen om at lave nogle videoer, som kunne være en hjælp for nogen, fortæller hun.



Alina Borgstrøm er sammen med 29 andre kvinder blandt finalisterne i skønhedskonkurrencen Miss Denmark, hvor finaleshowet afholdes sidst på måneden.