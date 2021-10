Alle spor er igen farbare efter ulykke på motorvej - men der er fortsat en del kø

Artiklen er opdateret med nye oplysninger om genåbning af begge spor

Artiklen er opdateret med oplysninger om åbning af det nordgående spor.

Artiklen er opdateret med oplysninger om lastbilens chauffør samt tidshorisonten for genåbning af E45.

Torsdag aften meddeler Sydøstjyllands Politi, at der nu er ryddet op efter færdselsuheldet ved Christiansfeld. Det betyder, at begge spor nu er åbne for trafik. Der er og fortsat en del kø på motorvejen, som skal afvikles før, trafikken igen glider normalt.