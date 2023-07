Alternativ løsning kan være på vej til svømmehaller som skal lukkes

Merete Due Paarup (RV) har nemlig slået sig sammen med de øvrige byrødder i Radikale Venstre og byrådspolitikerne fra Venstre i Kolding Kommune, som efter sommerferien vil præsentere et forslag, der skal flytte penge til at forlænge de to svømmehaller.

30 millioner kan flyttes fra nyt stadion

Pengene til fornyelsen af de to haller skal, i følge Paarup, Radikale Venstre og Venstre, findes i den pulje på maksimalt 33 millioner kroner, som for nuværende ser ud til at skulle bruges på et stort projekt om et nyt fodboldstadion i Kolding Kommune.

- Fodbold nyder godt af, at de har masser af sponsorer, og hvis vi ser på, hvad der haster, så kan man godt spille fodbold i Kolding Kommune, mens svømmerne mangler vandkapacitet, siger Merete Due Paarup.