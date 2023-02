Amerikansk politi lokkede våbenkøbere til Vamdrup: Højesteret godkender politiets brug af agenter

Senere indledte amerikansk politi et samarbejde med danske kolleger, og det blev til leverancer først i Vamdrup og derefter på rastepladsen Ejer Bavnehøj Vest.

I Vamdrup stavrede en PET-agent forklædt som ansat i PostNord op ad trapperne i en ejendom med en stor kasse. Øverst lå tilvirkede pistoler. Nederst var der sten.

Og på rastepladsen deltog to kolleger i skuespillet, da de i deres røde og grå hættetrøjer åbnede skydedøren på en varebil og fremviste 25 pistoler for en kurér. Han var ankommet i en bil med sin hustru og parrets femårige søn.

"Operation Vermont"

I alt forsøgte den 36-årige Andreas Andras Kassai at købe 83 skydevåben og ammunition. Sagen blev af politiet kaldt "Operation Vermont".

Under et retsmøde forleden har forsvarerne for de i alt fire tiltalte sagt, at amerikansk politi anvendte en metode, som er ulovlig i Danmark. Derfor skulle der enten ske frifindelse eller nedsættelse af straffen, argumenterede de.

Men dommerne i Højesteret når frem til, at den 36-årige ikke blev tilskyndet til at begå en forbrydelse, han ellers ikke ville have begået. Og forbrydelsen blev heller ikke forøget på grund af politiagenternes optræden, lyder det.