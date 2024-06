Anholdt afslørede kæmpe lager for politiet

Det gjorde han, da han under en afhøring 7. juli sidste år fortalte, at der fandtes et ekstra rum i det lager i Kolding, som politiet allerede havde ransaget tre en halv uge forinden.

Det kom frem under sagens femte retsmøde ved Retten i Kolding fredag.

Politiet havde kun undersøgt den ene del af lageret og konstateret, at der var en aflåst dør ind til det, de troede var et helt andet lejemål. Derfor undlod de at ransage det i første omgang.

Den 36-årige kunne dog oplyse dem om, at det var lagerets del to, der gemte sig bag døren.

Da politiet ransagede det, dukkede millioner af ulovlige præparater op.

Læs hele historien her og hør politiets kommentar til sagen: