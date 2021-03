Anklager efter muligt knivdrab: - Politiet arbejder i døgndrift på at finde ud af, hvad motivet er

En 33-årig kvinde er sigtet for at have knivdræbt sin 6-årige søn samt at have brændt lejligheden i Kolding af.

- Det er absolut en alvorlig sag, og den er også tragisk, i og med sigtelsen er, som den er. Men det er en sag, som vi går til som enhver anden med dyb professionalisme og alvorlighed, siger anklager ved Sydøstjyllands Politi, Tobias Engby til TV 2 efter dagens grundlovsforhør.



Grundlovsforhøret foregik uden kvinden, fordi hun er indlagt på hospitalet i kritisk tilstand. Derfor har hverken politiet eller hendes forsvarsadvokat haft muligheden for at tale med hende om, hvordan hun stiller sig over for de sigtelser, der er imod hende.