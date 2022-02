Anmelder: Rasmus Bjerg-komedie er usædvanlig sjov

- Men vi vil gerne prioritere, at der bliver bedre tid til at bearbejde tragedien, før det bliver muligt for et dansk publikum at opleve filmen i biografen.

I Politiken må "Vildmænd" nøjes med tre stjerner. Avisens anmelder savner vildskab, kant og originalitet.

- Der er simpelthen for lidt kød på historien, der er set i så mange andre og bedre varianter før.

Jyllands-Posten giver filmen fire stjerner og mener, at den har ramt den rigtige balance.

- Filmen udstiller ikke, men forherliger heller ikke – den balancerer skildringen af en ekstrem midtvejskrise forsvarligt og med en kærligt-udstillende humor, der langsomt piller Martins illusioner fra hinanden, skriver Jyllands-Postens anmelder.