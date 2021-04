Anni Nørskov Mørch glæder sig til at vise dronning Margrethe udstillingen med private broderier

Som at male med garn og farver

Ifølge Anni Nørskov Mørch var dronning Margrethe ikke særlig begejstret for den form for håndarbejde som barn og helt ung. Men da hun opdagede, hvordan man også kunne lege med farver og former, når man broderede, fangede det den unge prinsesses interesse.

- Udstillingen vil forhåbentlig vise den mangfoldighed og kreativitet, som dronning Margrethe udviser med sine broderier de seneste 60 år. Hun laver rigtig meget i frihånd. Det vil sige hun så at sige maler med nål og tråd uden at have et mønster at arbejde efter, fortæller Anni Nørskov Mørch og fortsætter: