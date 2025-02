Ansatte skrev 110 siders opråb til ledelsen på udskældt skole - nu står lærere og elev frem

Play ikon Pause ikon Læs op Flere personer med tæt tilknytning til Hansenberg Organia fortæller om en mangeårig hård ledelsesstil, der i høj grad har påvirket både ansatte og elever.

En nuværende ansat, en nuværende elev og den tidligere ansatte på Hansenberg Organia, Daniel Keller, fortæller nu uafhængigt af hinanden om, hvordan ansatte i årevis har forsøgt at råbe ledelsen op om et dårligt og belastet arbejdsmiljø. Reaktionerne kommer på baggrund af Arbejdstilsynets fire besøg i efteråret 2024, der resulterede i et strakspåbud til afdelingen for erhvervsuddannelser på Vranderupvej 90 i Kolding. Her blev det konkluderet, at stedets 65 ansatte - hvoraf cirka 40 er undervisere - arbejder i et følelsesmæssigt belastende arbejdsmiljø. - Personalet har råbt op i over ti år. Jeg har flere gange overvejet at sige op, fordi vi ikke blev hørt, fortæller en nuværende ansat, der ønsker at være anonym.

En nuværende elev, der også ønsker at være anonym, har samme opfattelse. - Ledelsen får det til at lyde som om, det er lærerne, den er galt med. Det lyder som om, at de ikke kan løfte opgaven - men de får ikke ressourcerne til det. Daniel Keller, der i perioden 2012 til 2018 var ansat som faglærer og dyrlæge på Hansenberg Organia, er heller ikke overrasket over påbuddet om det belastede arbejdsmiljø. - Ledelsen har vidst det i mange år. Både dem på Hansenberg Organia, men også direktionen og direktør Morten Kaj Hansen. Man har ikke reageret på medarbejdere, der har råbt op, fortæller han.

Hansenberg Organia har omkring 65 ansatte og 400 elever. Foto: Malthe Lindholm Noes, tvSyd

110 siders opråb I Arbejdstilsynets rapport bliver det konkluderet, at flere ansatte blandt andet har set dobbeltsyn, oplever stresssymptomer og har koncentrationsbesvær. De problemer var primært hængt op på den tidligere skolechef på Hansenberg Organia, Niels Peter Hansen, der var ansat i perioden 2011 til november 2024. Han blev fritstillet i november 2024. Niels Peter Hansen har ikke ønsket at kommentere sagen. Men frustrationerne hænger stadig ved de ansatte. Både den nuværende ansatte og den tidligere ansatte, Daniel Keller, mener, at direktionen og herunder direktør, Morten Kaj Hansen, burde have ageret langt tidligere, da han som direktør i 2016 blev bekendt med den tidligere skolechefs ledelsesstil.

- Han har været meget manipulerende. Og han lavede mange mundtlige aftaler, som han løb fra, fortæller den nuværende ansatte om Niels Peter Hansen. Problematikken er også bemærket blandt eleverne. - Vi snakker internt om, at skolen er galt på den. Og vi er trætte af, at vi ikke kan få undervisning, fordi lærerne ikke kan dække ind for hinanden. Det er også sket, at lærere har stået og grædt på gangen, fortæller den nuværende elev. Derfor gik et stort antal nuværende og tidligere ansatte i oktober 2024 sammen om et 110 siders langt opråb, hvor de delte deres personlige oplevelser med dårligt arbejdsmiljø og dårlig ledelse fra skolechefen og direktionen. Brevet blev sendt til Arbejdstilsynet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og bestyrelsen på Hansenberg. Sidstnævnte modtog et brev på 79 sider, da ikke alle ønskede at stå frem overfor bestyrelsen. - Vi ville virkelig bare gerne have ordentlige forhold til de ansatte, fortæller Daniel Keller.

Morten Kaj Hansen har været direktør for Hansenberg siden november 2016. Foto: Hansenberg.dk

Alligevel frustrerer det den nuværende ansatte, at et stort, fælles brev skulle til, før direktør Morten Kaj Hansen reagerede. - Det kunne være blevet stoppet langt før, hvis der blev handlet. Både dyrepasser-teamet, veterinærsygeplejerskerne og de staldansatte har råbt op. Arbejdsmiljørepræsentanterne har lyttet og været forstående, men hver gang blev det lukket ned af ledelsen. Direktør havde tillid til skolechef tvSyd har henvendt sig til direktør, Morten Kaj Hansen, for at få svar på, om han kan genkende de ansatte og elevens billede af arbejdsmiljøet på Hansenberg Organia - og om han har gjort nok for at skabe gode rammer for de ansatte. Han oplyser i et skriftligt svar, at han ''har haft kendskab til forskellige problemstillinger på Vranderupvej i gennem årene'' og at ''det ikke er ukendt for en skole af Hansenbergs størrelse, at de fra tid til anden skal forholde sig til ting, der udfordrer dem''.

