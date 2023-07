Antallet af syd- og sønderjyske klubber i 1. division er det største i mere end 10 år - intense opgør i vente

Men de måtte tage slukørede hjem til Horsens, da Kolding IF i anden halvleg først udlignede, og senere scorede til kampens resultat: 2-1 til Kolding IF

Et resultat, som Thomas Mikkelsen, der scorede begge mål for Kolding IF, glæder sig over:

- Og selvfølgelig var de (AC Horsens, red.) lidt favoritter inden kampen. Men jeg synes, vi har et fantastisk hold, og der er mange, der tror, vi kan overraske, og jeg er meget enig i, siger Thomas Mikkelsen.