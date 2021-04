Asgreen efter karrierens største sejr: Jeg glæder mig til at fejre det i Kolding

- Det er meget overvældende, og jeg prøver at tage mig tid til at svare folk, for det er virkelig sødt af dem, siger Kasper Asgreen.

Derudover glæder han sig til at fejre det med folk fra Kolding og hans gamle klub, når det på et tidspunkt kan lade sig gøre.

- Jeg håber på at kunne fejre det med dem på et tidspunkt. Og jeg er sikker på, at når jeg kommer hjem, skal jeg have en skål med et par stykker af dem, og ellers skal vi have kaffe og kage ved den nærmeste bager, når vi er ude at træne, siger han.

Stiger til et nyt niveau

Asgreen betegner selv sejren i Flandern rundt som karrierens største – og at det nu bliver en anden lønsnak, de skal have, når der skal forhandles ny kontrakt.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der også er interesse fra andre hold, så det er ikke til at vide, hvad der sker. Men jeg er glad for at være her, så jeg vil rigtig gerne fortsætte ved Dequnick Quickstep, siger Kasper Asgreen.