Asgreen efter Tour-triumf: - Jeg er tilbage hvor jeg hører til

Med sejren på 18. etape af Tour de France er koldingensiske Kasper Asgreen endegyldigt ovre de problemer, der har bremset hans karriere det seneste år.

Det fastslår den danske etapevinder efter torsdagens triumf, hvor han til forveksling lignede den gamle udgave af sig selv.

- Det seneste år har været ret hårdt. Den her sejr er til alle dem, der har hjulpet mig gennem det og frem til mit gamle niveau. Den her sejr viser, at jeg er tilbage, hvor jeg hører til, siger Kasper Asgreen.