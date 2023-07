Tirsdag den 25. juli klokken 16 er der officiel modtagelse af Kasper Asgreen på rådhuset i Kolding, hvor alle er velkomment til at kigge forbi.

Store sportsudøvere plejer at blive budt på rådhuspandekager i København, når de vender hjem, men i Kolding har man en helt særlig specialitet at byde på. Her står den i stedet for pandekager på honningkager fra Christiansfeld.