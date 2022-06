Asgreen og Honoré udtaget til Tour de France

Kasper Asgreen fra Kolding, Mikkel Honoré fra Fredericia og Michael Mørkøv er alle klar til Tour de France, der fredag begynder med en enkeltstart i København.



Det oplyser deres hold, Quick-Step, i en pressemeddelelse på hjemmesiden.

Dermed når Kasper Asgreen altså at blive klar til Touren, efter han styrtede i Schweiz Rundt og pådrog sig et dybt sår på knæet, der betød, at han meldte fra til sidste uges danmarksmesterskaber.

I pressemeddelelsen nævnes ikke en status på Asgreens skade.



Det lyder dog, at Asgreen sammen med blandt andre Mørkøv skal hjælpe holdets sprinter til succes.