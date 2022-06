Asgreen opgiver drøm om enkeltstartstriumf

- Mentalt spark i skridtet

Den 27-årige dansker slår dog fast, at han vil køre alt, hvad han magter i enkeltstarten.

Der bliver ikke noget med at spare på krudtet, selv om det har været hårdt at erkende, at han ikke er absolut topform til etaperne i Danmark.

- Jeg vil køre den bedste enkeltstart, jeg kan.

- Det var et mentalt spark i skridtet. Men man må bare acceptere det og komme videre. Jeg fokuserede kun på at blive klar til starten. Indtil for et par dage siden var det slet ikke sikkert, at jeg ville være her, siger han.