Asgreen tager fusen på sprinterne og vinder i Touren

Holdkammerat Michael Mørkøv fortæller, at holdet endda overvejede at bede Asgreen om at falde ned til feltet igen.

- Jeg oplevede egentlig et fuldstændig umuligt udbrud hele dagen. For feltet holdt dem på lige under et minut.

- Flere gange havde vi da også overvejelser om at kalde dem tilbage. For det virkede lidt håbløst, siger Mørkøv til TV 2 Sport.

En kilometer fra mål var der kun seks-syv sekunder ned til feltet. Det hele endte med at skulle afgøres på opløbsstrækningen, hvor udbryderne lige formåede at holde sprinterne bag sig.

Asgreen åbnede sin spurt omkring 250 meter fra mål og holdt Jonas Abrahamsen og Pascal Eenkhoorn bag sig.