Onsdag blev Lauritz.com sendt i rekonstruktion i håb om at redde auktionshuset fra lukning. Her blev der meddelt, at de vil lukke tre vurderingssteder rundt om i Danmark..

Et af de steder, som nu lukker, er afdelingen i Kolding, hvor Lauritz.com har til huse på Platinvej.

Det skriver auktionshuset i en meddelelse til tidligere kunder fredag eftermiddag.

Fremtidige vurderinger samt indlevering af varer kan stadig foregå i blandt andet Vejle, Odense og Aarhus.