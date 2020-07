Badning frarådes på to strande efter fund af colibakterier

Kommunen foretager løbende analyser af badevandet i sommerhalvåret, og ved den seneste analyse er der konstateret for høje værdier af E. colibakterier ved Teglgården og Mindegården Strand samt ved Fristrand.

Efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed frarådes badning ved de pågældende strande, og torsdag eftermiddag er der opsat skilte ved strandene på dansk, engelsk og tysk.

E. colibakterier er tarmbakterier, som normalt findes i spildevand fra mennesker eller dyr. Hvis du under badning kommer til at sluge vand med for mange E. colibakterier, kan du risikere at få kvalme, mavepine og diarré.

Spildevandsselskabet BlueKolding har ikke konstateret overløb af spildevand fra pumpestationer, som er placeret i nærheden af området, hvor der er registreret e-Coli. Der har heller ikke været nogen overløb fra Trappendal Renseanlæg eller Christiansfeld Renseanlæg.

Det er således fortsat uklart, hvad der er skyld i forureningen ved Teglgården og Mindegården Strand samt Fristrand. Kolding Kommune vil sammen med BlueKolding arbejde videre med at opspore kilden til forureningen, og samtidig bliver der taget nye prøver af badevandet.

Når det igen er sikkert at bade ved strandene, giver kommunen besked via kolding.dk og kommunens facebook.