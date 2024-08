Badning frarådes igen ved strand

Men på spørgsmålet om hans skader ikke er alt for høj en pris at betale for at hjælpe fremmede mennesker i fremmede lande, er hans klar i mælet. Han fortryder det på ingen måder.

Og for nu at gøre ondt værre, så har den 45-årige soldaterveteran Aleks Petersen fra Esbjerg også symptomer fra sin permanent hjernerystelse og TBI – Traumatic Brain Injury. Og Blast Injury. Altså skade efter eksplosioner. Efter at have arbejdet i 17 år med miner.

- Har du nogensinde været så bange, at du var ved at p…. i bukserne?

Han var med på turen til Kosovo til Mitrovica. En grænseby mellem det kosovo-albanske flertal og det serbiske mindretal. Adskilt af en bro, som stadig den dag i dag 24 år efter er lukket for bilkørsel. Her har han været med til at holde de stridende parter adskilt – og spejdet efter snigskytter i tre højhuse lige ovre på den anden side. Her har han stået vagt – og været på vagt.

- Vi kom forbi en begravelse, der var i gang. Da de så os, stoppede de ceremonien og inviterede os indenfor. De ville vise deres taknemmelig overfor os og takkede os mange gange. Voksne mænd kom hen til os med fotos, der viste dem selv dengang som børn, hvor de stod sammen med os. Det var et fantastisk skulderklap at få, fortæller veteransoldaten.

Uddannet i ingeniørtropperne placeret på forskellige kaserner – sidst i Varde – har han været med til at rydde masser af miner og dermed fået nogle af de skader, han i dag må slås med. Men han har dermed også været med til at spare menneskeliv. Han føler afgjort, at han gjorde en forskel. Og det er de lokale borgere i Mitrovica helt enige i. De viste stor glæde over at se de danske veteraner. Også spontant.

Diplom med taknemmelighed

På væggen hænger der et diplom. Med store bogstaver står der MIRÊNJOHJE. Det er albansk og betyder taknemmelighed. Aleks Petersen fjerner magneterne, der holder det oppe, og tager det ned.

- Der kom en repræsentant fra kommunen til vores hotel for at give hver os et personligt diplom for at fortælle os, hvor taknemmelige de er for vores indsats dengang, og hvor meget vi faktisk har gjort for dem. Det var meget rørende, siger han og hans stemme knækker en anelse.

Gensynet med Kosovo var fin.

- Der var nu rigtig fint veje. Sågar en motorvej. Et stort indkøbscenter. Det var tydeligt, at de nu stort set lever et langt mere trygt og godt liv end dengang, hvor krigen var en frygtelig ramme for deres liv, siger Aleks Petersen.

Han er meget glad for at have været med på turen. Den viste ham, at indsatsen dengang - både militært og civilt - gjorde en stor forskel for folk i området.