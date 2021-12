Barejer frygter lukning af nattelivet: Føles som at aflevere livet tilbage igen

Han mener, at coronavirussen smitter lige meget om klokken er 02, 04 eller 05 og siger, at de derfor hellere ser krav om coronapas, test eller mundbind.

Horesta, brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, peger på, at det især er børn og ældre, der driver smitten. Organisationen mener derfor også, at det vil være en fejl, hvis sundhedsmyndighederne vil begrænse smitten ved at lukke nattelivet og stoppe julefrokosterne.

- Vi undrer os grundlæggende over, at kikkerten er rettet mod restaurant- og nattelivet. Langt de fleste smittede er skolebørn, og derfor harmonerer det ikke med at kigge mod nattelivet, siger Horestas politiske redaktør, Kristian Nørgaard, i en pressemeddelelse.