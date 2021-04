Barndomsklub jubler over Kasper Asgreens triumf: - Hele klubben er så stolt af ham

Drømmen er Asgreen i gult

Når Mark Eriksen sammen med Asgreen træder i pedalerne på de danske landeveje, er der ingen tvivl om, at fysioterapeuten skal op på den store klinge for at følge med.

Derfor kunne Mark Eriksen også smile ekstra meget, da han kunne se, at Kasper Asgreen på de sidste meter i løbet kørte fra favoritten, Mathieu van der Poel.

- Det er jo en fornøjelse at se, at han gør det så godt. Når jeg træner med ham her i Danmark, har jeg det rigtig hårdt, så det er rart at se, at de professionelle cykelryttere også har det hårdt, når de bliver sat, siger han.