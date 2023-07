Beboere fra 36 lejligheder evakueret efter brand

Fredag aften klokken 18.41 blev politi og brandvæsen kaldt til Christian 10 Gade i Kolding, hvor der var udbrudt brand i en kælder.

Det oplyser Jesper Knudsen, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

Branden gav en massiv røgudvikling, og i den forbindelse måtte man evakuere beboere fra 36 lejligheder.

En enkelt person blev kørt til sygehuset for at blive tilset for røgforgiftning.