Bedsteforældre gik til kamp for klimaet i landsdelen

- Vi er en gruppe bedsteforældre over de 50 år, der er bekymret for, hvilken kloden vi overleverer til vores børnebørn, siger Elisabeth Møller Thorgaard, der er en af repræsentanterne, der havde taget toget fra Aalborg.

Bedsteforældrenes Klimaaktion er navnet en gruppe af op mod 700 medlemmer, der i flere år har kæmpet for at gøre opmærksom på de store klimaudfordringer, de nuværende og kommende generationer står overfor. Søndag var en del af medlemmerne samlet til landsmøde i Kolding.

Midt i en tid, hvor unge i flere lande går på gaden i kampen om politisk handling mod klimaforandringerne, står de mere erfarende generationer også klar til at råbe op for deres børnebørn.

Organisationen har eksisteret siden 2017 og er i dag fordelt i otte lokalgrupper i landet. Dagens årsmøde handlede blandt andet om at dele de gode erfaringer i at skabe opmærksomhed på den rigtige måde.

- Vi skal ikke have en løftet pegefinger, men vi skal have folk til at tænke over, hvad de vil gøre, når vandet stiger, eller det bliver så varmt, som vi kan se, det gør nede sydpå. Det kan vi ikke være bekendt overfor vores børnebørn.