Beredskabsformand venter stadig på optælling af beskyttelsesrum

Beredskabsstyrelsen oplyser til Danmarks Radio, at man forventer at være færdig med optællingen i foråret 2024. Ifølge Jarl Vagn Hansen, der er beredskabsdirektør i Trekantsområdets Brandvæsen og formand for Danske Beredskaber, tager det dog for lang tid.

- Det er tankevækkende, at det har taget to år at lave sådan en skrivebordsøvelse. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor lang tid det så kommer til at tage at klargøre dem, hvis de (sikringsrummene, red.) rent faktisk skal bruges på et eller andet tidspunkt, siger han til mediet.