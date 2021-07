Beruset mand anholdt - kørte på motorvejen i den forkerte side

I beruset tilstand kørte en 53-årig mand lørdag aften ud på Sønderjyske Motorvej i den modsatte kørselsretning.

Heldigvis nåede manden ikke langt, for en patruljevogn var tilfældigvis på stedet og fik tændt de blå blink og gelejdet bilisten ind til siden.

Manden blev anholdt og er sigtet for at bringe andres liv i fare - den paragraf i straffeloven, som populært kaldes for vanvidskørsel.

Det oplyser vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi søndag morgen.

Episoden skete ved motorvejsafkørslen ved Kolding Ø.

- Manden var kraftig beruset og kørte direkte mod patruljevognen, som forhindrede ham i at køre videre på motorvejen. Det var heldigt, for der var godt trafikeret på det tidspunkt, siger vagtchefen.