Beskyttet dige fjernet ulovligt

Gennem otte år har Lene Visbech Andersen fra Christiansfeld rykket kommunen for svar i en sag om et dige, der tilbage i 2015 blev fjernet ulovligt.

Selv om diget er blevet vurderet til at have kulturhistorisk værdi, og lodsejeren har fået påbud om at reetablere det, er der ikke sket noget som helst i sagen, og det frustrerer Lene Visbech Andersen.

- Det er ikke kun landmændenes natur, der bliver fjernet. Det er vores allesammens natur, det går ud over, så vi er nødt til at hjælpe hinanden med at passe på det den, siger Lene Visbech Andersen.