Besøgscenter på Skamlingsbanken slår dørene op - følg åbningen her

128 hektar storslået natur

- Vi har længe glædet os til at kunne åbne det nye oplevelsescenter, og selvom corona lægger en del restriktioner ned over festlighederne, så er vi så heldige at have et landskab på 128 hektar at boltre os på, siger direktør for Museum Kolding, Rune Ottogreen Lundberg.

Kolding Kommune har i samarbejde med Skamlingsbankeselskabet og Fonden til opretholdelse af Klokkestablen stået i spidsen for det samlede projekt, hvor der blandt andet også er blevet opkøbt yderligere 92 hektar jord, så det samlede projektområde nu udgør hele 128 hektar. Her er der udsigt over Lillebælt fra Syd- og Sønderjyllands højeste punkt 113 meter over havets overflade skabt af naturens kræfter under den sidste istid.

Corona sætter grænser for, hvor mange der kan deltage i den officielle åbning, der begynder klokken 13.

Derfor kan interesserede følge begivenheden live på Museum Koldings Facebookside.

