Betjenten var anklaget for at have nikket en ekspedient i Power en skalle og for at have skubbet en håndbolddommer i Vonsildhallen mod en dørkarm.



Han var også anklaget for efterfølgende at have udnyttet sin stilling ved at forsøge at påvirke en vagt til at undlade at tilbageholde eller anmelde ham.

Men der er ifølge retten ikke tilstrækkelig med beviser til at dømme for vold og stillingsmisbrug.