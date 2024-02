Bilejer måtte skubbe sin bil ud af oversvømmet område

Bilen var dækket af vand op over hjulkapslerne. Det betød, at vand sivede ind gennem dørsprækkerne og gjorde bilen våd indeni.

Erik Jensen skubbede sin bil væk fra området, der i løbet af tirsdag blev oversvømmet som følge af store mængder nedbør.

Iført klip-klappere, shorts og med 10 håndklæder under armen, gav han sig til at rengøre bilen.

- Jeg er ved at tørre den fuldstændig. Der er sådan et lag vand i hele bunden, fortæller Erik Jensen, mens han samtidig illustrerer et mellemrum på et par centimeter med tommel- og pegefingeren.

Erik Jensen er langtfra den eneste bilist, der har haft sin bil under vand. I både Vejle og Kolding har der tirsdag og onsdag været oversvømmelser, som har gjort at dele af byerne har været under vand.