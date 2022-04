Bilsalget boomer i påsken: - Man føler sig presset til at købe

Manglen på brugte biler påvirker dog ikke kun prisen, men også betænkningstiden.

-Før i tiden har vi været vant til, at den bil vi var interesserede i formentlig også var der ugen efter, men nu har vi fået at vide, at vi nok ikke skal vente for længe, siger han og påpeger, at man som køber kan føle sig lidt presset til at slå til, fordi man ved, at udvalget er mindre og efterspørgslen er stor.

En usikker fremtid

Bilhuset Kolding har lige nu godt 70 biler til salg, og indehaveren håber, at kunne tilbyde ligeså biler mange næste år.

- Det er en kæmpe udfordring, og det bliver sværere og sværere at skaffe brugte biler. Så det er lidt spændende at se, hvordan det udvikler sig, siger Søren Meier.