Birgit Lunds far mindes med en snublesten

Skoleelever har samlet ind og fortæller historierne

Stenene er resultatet af skoleelevers indsamling på Aalykkeskolen og Sdr. Vang Skole. Her har elevernes forældre doneret 2,5 kroner for hver kilometer deres barn har gået.

Samtidig har eleverne arbejdet med de enkelte personers historie og skulle ved nedlæggelsen sige et par ord om personen på stenen. Blandt andet Jasmin Korkmazcan Bendixen fra 9.B på Sdr. Skole.

- Det betyder meget, for jeg er stolt over at kunne vise dem, at jeg er interesseret i deres pårørende. Selvfølgelig er det angstprovokerende at stå foran andre mennesker og fortælle deres pårørendes historie, men forhåbentlig gør jeg dem stolte, siger Jasmin Korkmazcan Bendixen til TV SYD.