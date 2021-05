Bøde for ikke at efterkomme påbud

Sagen tog sin start i 2010 da Kolding Kommune via en anmeldelse blev gjort opmærksom på, at der var fjernet et beskyttet dige på den nu 61-årige mands ejendom, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 61-årige har hele vejen igennem sagens forløb nægtet, at der er tale om et beskyttet dige, men alle de involverede myndigheder - og nu også retten i Kolding, er nået frem til et andet resultat.