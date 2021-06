Børnehave genåbner efter smitte med Delta-variant

Efter at den smitsomme Delta-variant tirsdag var årsagen til, at 124 børn og voksne blev hjemsendt på to daginstitutioner i Kolding, genåbner den ene igen torsdag.

- Vi har fået to negative testsvar fra den person, der var nærkontakt til den smittede, og det betyder, at vi nu kan genåbne, fortæller Michael Petterson, der er Børne- og Uddannelsesdirektør i Kolding Kommune.